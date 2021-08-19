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Месси и Роналду снова в пролете: УЕФА назвал трех лучших футболистов года

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
19 августа, 18:56
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Тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона 2020/2021 составили полузащитники Челси Жоржиньо и Н'Голо Канте, а также Кевин де Брюйне из Манчестер Сити
Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Имя лучшего футболиста сезона 2020/21 будет объявлено 26 августа на жеребьевке группового этапа ЛЧ в Стамбуле. Ранее ни один из трех кандидатов – ни чемпион Европы итальянец Жоржиньо, ни француз Канте, ни бельгиец де Брюйне – не удостаивались этой награды от УЕФА.

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Жоржиньо
Жоржиньо / Фото: Instagram

Н’Голо Канте
Н’Голо Канте / Фото: Getty Images

Де Брюйне
Де Брюйне / Фото: Reuters

При этом второй год подряд за бортом ТОП-3 остались Лионель Месси и Криштиану Роналду. Уходит их время, как ни круты. Уже известно, что Лионель в этом году стал лишь четвертым, а Криштиану – девятым.

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Места с четвертого по десятое

  • 4. Лионель Месси (Барселона/ПСЖ) – 148 очков
  • 5. Роберт Левандовски (Бавария) – 140 очков
  • 6. Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ) – 49 очков
  • 7. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 31 очко
  • 8. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 18 очков
  • 9. Криштиану Роналду (Ювентус) – 16 очков
  • 10. Эрлинг Холанд (Боруссия Д) – 15 очков

Криштиану Роналду и Лионель Месси
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото: Reuters

Отметим, что в голосовании принимали участие 24 тренера команд-участниц Евро-2020, включая Андрея Шевченко, 80 тренеров клубов, участвовавших в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне. Также в жюри вошли 55 журналистов – из каждой национальной ассоциации, представленной в УЕФА.

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Роналду удостаивался этой награды трижды, Месси – дважды, а в прошлом году ее присудили поляку Левандовски.

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