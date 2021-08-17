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"Я поздоровался с Месси, он мне подмигнул": украинский защитник о встрече с легендарным аргентинцем

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
17 августа, 18:30
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Василий Кравец во время своих выступлений за испанский Леганес сумел познакомится с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Такое событие останется в памяти футболиста на всю жизнь
Василий Кравец, Спортинг Хихон
Василий Кравец, Спортинг Хихон / Фото: Инстаграм

Новобранец хихонского Спортинга Василий Кравец рассказал о незабываемой встрече с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Это знаменательное событие произошло во времена выступлений украинского защитника за испанский Леганес.

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Василий Кравец
Василий Кравец

"Я в Леганесе дружил с молодыми, которые пришли из Барселоны-B. Мы выходим с ними из раздевалки на разминку, а я иду за ними. Прохладно было, я вниз смотрю. Они кому-то руку дают – приветствуются.

Я тоже вместе с ними. Руку даю, а смотрю – это Месси. А тут и Суарес рядом. Ребята здоровались, поэтому и я тоже. Я же не пройду просто рядом. Я поздоровался, Месси мне типа подмигнул. После этого два дня руку не мыл. Я шучу", – сказал Кравец в интервью vZbirna.

Напомним, что 23-летний защитник в новом сезоне будет выступать на правах аренды в хихонском Спортинге. Испанцы смогут выкупить контракт Кравца в случае выхода команды в Примеру.

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Василий Кравец
Василий Кравец / Фото: Getty Images

Контракт украинца по прежнему принадлежит Леганесу, а прошлый сезон воспитанник Карпат провел в аренде в польском Лехе, за который сыграл 18 матчей.

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