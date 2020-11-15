Матч Лиги наций отменили из-за коронавируса в одной из команд

Норвежские футболисты не полетели на игру в Бухарест

Поединок пятого тура Лиги наций между сборными Румынии и Норвегии сегодня не состоится. Причиной стало заражение одного из игроков скандинавской команды, из-за чего она решила не отправляться на поединок. Кроме того, как мы вчера писали, сборную Норвегии не выпускают из страны на игры Лиги наций.

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Сообщение об отмене матча опубликовали сегодня на официальном сайте УЕФА.

Пока что неизвестно, сыграют ли соперники позже, или же норвежцам засчитают техническое поражение. В заявлении УЕФА говорится:

"В связи с тем, что в сборной Норвегии зафиксирован положительный тест на COVID-19, Норвежская футбольная федерация подтвердила, что сборная Норвегии не полетит на матч Лиги наций УЕФА-2020/21 с Румынией, запланированный на 15 ноября 2020 года. То есть, матч не состоится. Дело будет передано в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию УЕФА. Она примет решение согласно особым правилам, относящимся к соревнованиям УЕФА среди национальных сборных и утвержденным Исполнительным комитетом УЕФА 29 августа 2020 года".

В группе В1 лидерство делят сборные Австрии и Норвегии (по 9 очков), румыны – на третьем месте с 4 баллами.

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Смотрите, как Норвегия обыгрывала дома Северную Ирландию:

Напомним все результаты Лиги наций за субботу, 14 ноября.

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