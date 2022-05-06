5 мая 22:00
Рейнджерс 3
Лейпциг 1
5 мая 22:00
Айнтрахт 1
Вест Хэм 0
5 мая 22:00
Рома 1
Лестер 0
5 мая 22:00
Марсель 0
Фейеноорд 0
7 мая 21:45
Ливерпуль --
Тоттенхэм --
8 мая 18:30
Манчестер Сити --
Ньюкасл --
10 мая 22:00
Астон Вилла --
Ливерпуль --
11 мая 22:15
Вулверхэмптон --
Манчестер Сити --
12 мая 21:45
Тоттенхэм --
Арсенал --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Лузеры года: обреченные мадридцы не смогли увидеть камбэк Реала (видео)

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 18:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стюарды не пустили обратно болельщиков Реала, которые покинули свои места перед голом Родриго. Фанаты бились в истерике
Фанаты Реала - лузеры года. Они ушли со стадиона перед камбэком
Фанаты Реала - лузеры года. Они ушли со стадиона перед камбэком / Фото: Коллаж: Сегодня

Исторический камбэк сотворил Реал Карло Анчелотти в полуфинале Лиги Чемпионов. Невероятный дубль Родриго перевел матч против Манчестер Сити в овертайм, где гол Бензема стал победным в противостоянии.

Реал vs Манчестер Сити
Реал vs Манчестер Сити / Фото: Reuters

Реклама

Но увидеть вживую супер-концовку поединка удалось не всем. Фанаты Реала, которые не поверили в свою команду до самого финального свистка начали покидать стадион, за что их догнала карма. Гол Родриго резко развернул обреченную толпу назад на свои зрительские места, однако против этого были стюарды, которым запрещено дважды пропускать человека на один матч.

Это заставило мадридцев биться в истерики, просить практически на коленях, чтобы их пропустили, но все было зря. Стюарды вместе с местной полицией остановили ярых фанатов. Многие начали смотреть матч через мелкую отверстия в заборе, чтобы хоть чуть-чуть увидеть экстра-таймы. Эти фанаты Реала точно теперь фавориты в номинации "лузеры года".

В финале Лиги чемпионов Реал Мадрид встретится с Ливерпулем – это будет повторение финала в Киев. Кто станет обладателем чемпионского кубка узнаем 28 мая

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Ждем рубку!
Завтра
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Титул WBA в полутяжелом весе
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
83
2
Ливерпуль Ливерпуль
82
3
Челси Челси
66
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
66
3
Севилья Севилья
64
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
75
2
Боруссия Д Боруссия Д
63
3
Байер Байер
55
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
77
2
Интер Интер
75
3
Наполи Наполи
70
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
79
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
62

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять