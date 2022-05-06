Лузеры года: обреченные мадридцы не смогли увидеть камбэк Реала (видео)

Стюарды не пустили обратно болельщиков Реала, которые покинули свои места перед голом Родриго. Фанаты бились в истерике

Фанаты Реала - лузеры года. Они ушли со стадиона перед камбэком / Фото: Коллаж: Сегодня

Исторический камбэк сотворил Реал Карло Анчелотти в полуфинале Лиги Чемпионов. Невероятный дубль Родриго перевел матч против Манчестер Сити в овертайм, где гол Бензема стал победным в противостоянии.

Реал vs Манчестер Сити / Фото: Reuters

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Но увидеть вживую супер-концовку поединка удалось не всем. Фанаты Реала, которые не поверили в свою команду до самого финального свистка начали покидать стадион, за что их догнала карма. Гол Родриго резко развернул обреченную толпу назад на свои зрительские места, однако против этого были стюарды, которым запрещено дважды пропускать человека на один матч.

Это заставило мадридцев биться в истерики, просить практически на коленях, чтобы их пропустили, но все было зря. Стюарды вместе с местной полицией остановили ярых фанатов. Многие начали смотреть матч через мелкую отверстия в заборе, чтобы хоть чуть-чуть увидеть экстра-таймы. Эти фанаты Реала точно теперь фавориты в номинации "лузеры года".

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