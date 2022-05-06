Лузери року: приречені мадридці не змогли побачити камбек Реалу (відео)

Стюарди не пустили назад уболівальників Реала, які покинули свої місця перед голом Родріго. Фанати билися в істериці

Фанати Реалу - лузери року. Вони пішли зі стадіону перед камбеком / Фото: Колаж: Сьогодні

Історичний камбек створив Реал Карло Анчелотті у півфіналі Ліги Чемпіонів. Неймовірний дубль Родріго перевів матч проти Манчестер Сіті до овертайму, де гол Бензема став переможним у протистоянні.

Реал vs Манчестер Сіті / Фото: Reuters

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Але побачити наживо супер-кінцівку поєдинку вдалося не всім. Фанати Реала, які не повірили у свою команду до самого фінального свистка, почали покидати стадіон, за що їх наздогнала карма. Гол Родріго різко розгорнув приречений натовп назад на свої глядацькі місця, проте проти цього були стюарди, яким заборонено двічі пропускати людину на один матч.

Це змусило мадридців битися в істерики, просити на колінах, щоб їх пропустили, але все було даремно. Стюарди разом із місцевою поліцією зупинили затятих фанатів. Багато хто почав дивитися матч через дрібну отвори в паркані, щоб хоч трохи побачити екстра-тайми. Ці фанати Реала точно тепер фаворити у номінації "лузери року".

У фіналі Ліги чемпіонів Реал Мадрид зустрінеться з Ліверпулем – це буде повторення фіналу до Києва. Хто стане володарем чемпіонського кубка, дізнаємося 28 травня.