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Лестер --
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Ліверпуль --
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Астон Вілла --
Ліверпуль --
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Лiга чемпiонiв 2021/2022

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Реванш за Київ? Хто фаворит фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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5 травня, 21:58
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Підопічні Клоппа та Анчелотті зійдуться в Парижі у битві за Кубок чемпіонів. Прогноз букмекерів на фінал ЛЧ
Мохамед Салах та Карім Бензема будуть битися за Кубок чемпіонів
Мохамед Салах та Карім Бензема будуть битися за Кубок чемпіонів

Учора визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів. У гарячій дуелі путівку у вирішальний матч турніру здобув Реал, який влаштував камбек у поєдинку з Манчестер Сіті

Мадридська команда побореться за трофей із Ліверпулем. За день до цього підопічні Клоппа у не менш драматичному матчі вибили Вільярреал. Тим часом букмекери назвали фаворита фінального матчу.

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На їхню думку, переможцем Ліги чемпіонів стане Ліверпуль. Успіх команди Юргена Клоппа оцінюється в 1.50, тоді як мадридців – у 2.60. У відсотковому співвідношенні розклад сил виглядає як 63% на 37% на користь англійців.

Що ж до основного часу, то коефіцієнт на перемогу Ліверпуля становить 1.93, тоді як на Реал – 3.75. Нічия оцінюється в 3.70. Нагадаємо, що фінал пройде 28 травня у передмісті Парижа на "Стад-де-Франс" у Сен-Дені.

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Зазначимо, що команди вже зустрічалися одна з одною у фіналах КЄЧ/ЛЧ та рахунок за їхніми дуелями рівний. В 1981 Ліверпуль і Реал зійшлися також у Парижі і мінімальну перемогу здобули англійці. Гол на рахунку Алана Кеннеді.

Наступна їхня зустріч у фіналі ЛЧ відбулася у 2018 році у Києві. Тоді Реал розібрався із суперником (3:1) завдяки дублю Гарета Бейла та жахливій грі воротаря мерсісайдців Лоріса Каріуса.

До речі, Реал і Ліверпуль входять до когорти найтитулованіших команд КЄЧ/ЛЧ. Мадридці виграли аж 13 "вухатих" кубків, тоді як у Ліверпуля – 6. Якщо у фіналі-2022 переможуть англійці, вони наздоженуть у рейтингу Мілан (7).

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