Реванш за Киев? Кто фаворит финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом

Подопечные Клоппа и Анчелотти сойдутся в Париже в битве за Кубок чемпионов. Прогноз букмекеров на финал ЛЧ

Мохамед Салах и Карим Бензема поспорят за Кубок чемпионов

Вчера определился второй финалист Лиги чемпионов. В горячей дуэли путевку в решающий матч турнира добыл Реал, который устроил камбэк в поединке с Манчестер Сити.

Мадридская команда поборется за трофей с Ливерпулем. За день до этого подопечные Клоппа в не менее драматичном матче выбили Вильярреал. Тем временем, букмекеры назвали фаворита финального матча.

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По их мнению, победителем Лиги чемпионов станет Ливерпуль. Успех команды Юргена Клоппа оценивается в 1.50, тогда как мадридцев – в 2.60. В процентном соотношении расстановка сил выглядит как 63% на 37% в пользу англичан.

Что же касается основного времени, то коэффициент на победу Ливерпуля составляет 1.93, тогда как на Реал – 3.75. Ничья оценивается в 3.70. Напомним, что финал пройдет 28 мая в пригороде Париже на "Стад-де-Франс" в Сен-Дени.

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Отметим, что команды уже встречались друг с другом в финалах КЕЧ/ЛЧ и счет по их дуэлям равный. В 1981 году Ливерпуль и Реал сошлись также в Париже и минимальную победу добыли англичане. Гол на счету Алана Кеннеди.

Следующая их встреча в финале ЛЧ состоялась в 2018 году в Киеве. Тогда Реал разобрался с соперником (3:1) благодаря дублю Гарета Бэйла и ужасной игре вратаря мерсисайдцев Лориса Кариуса.

К слову, Реал и Ливерпуль входят в когорту самых титулованных команд КЕЧ/ЛЧ. Мадридцы выиграли аж 13 "ушастых" кубков, тогда как у Ливерпуля – 6. Если в финале-2022 победят англичане, они догонят в рейтинге Милан (7).