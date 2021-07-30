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Лунин снова попробует подсидеть Куртуа в Реале

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
30 июля, 23:50
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Голкипер мадридского клуба получит свой шанс в команде Карло Анчелотти
Андрей Лунин
Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин в новом сезоне продолжит выступления за королевский клуб. Чемпион мира среди юношей получит кредит доверия от главного тренера "сливочных" и сыграет больше игрового времени чем в минувшем чемпионате, сообщает Madridistareal.

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Акции украинца возросли после удачной игры в товарищеском матче против Рейджерс (1:2), в котором Андрей получил хорошую прессу. Конечно, выбить из основы такого вратаря как Тибо Куртуа ему вряд ли удастся, тем не менее тренерский штаб Реала будет больше доверять украинцу.

22-летний вратарь в свою очередь хочет остаться в клубе и доказать свою состоятельность Карло Анчелотти.

Напомним, что в услугах игрока был заинтересован Овьедо из второй лиги Испании, за который Лунин уже выступал в 2020 году.

Андрей Лунин на тренировке мадридского Реала
Андрей Лунин на тренировке мадридского Реала / Фото: Real Madrid

В минувшем сезоне Лунин сыграл только один поединок за королевский клуб, это произошло в матче Кубка Испании. Из-за недостаточной игровой практики в своем клубе футболист не попал в заявку на Евро-2020.

Ранее мы сообщали как Лунин отдыхает с женой на Малорке.

Андрей Лунин и его жена Анастасия
Андрей Лунин и его жена Анастасия / Фото: Instagram

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