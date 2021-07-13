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В Реале снова хотят отправить украинца Лунина во вторую лигу

Александр Трикиша Александр Трикиша
13 июля, 08:59
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Андрей Лунин никак не может закрепиться в составе Реала. Руководство клуба готово снова отправить украинца в аренду, а главный претендент на него – клуб из второй лиги Испании
Андрей Лунин
Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин снова может отправиться в аренду. В услугах игрока заинтересован Овьедо из второй лиги Испании, за который Лунин уже выступал в 2020 году. Ранее мы сообщали, что Лунин отдыхает с женой на Мальорке.

Испанское издание RTPA отмечает, что руководство Реала готово отпустить Лунина в другой клуб ради игровой практики, понимая, что из-за нехватки последнего он не попал в заявку сборной Украины на Евро-2020. Хотя ранее сообщалось, что новый наставник "сливочных" Карло Анчелотти даст шанс Лунину в Реале.

Сам Лунин готов принять предложение Овьедо несмотря на то, что на него претендует Гранада из Примеры. Украинец защищал цвета Овьедо с января по июль 2020 года и неплохо себя зарекомендовал в клубе.

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