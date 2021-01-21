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Лучший футбольный чемпионат в мире – в Италии. Украинский – очень далеко

21 января, 23:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Статистики составили свой рейтинг по итогам минувшего года, наш чемпионат -21-й

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала свежий табель о рангах самых сильных национальных чемпионатов. На первое место в 2020 году поставили итальянскую Серию А. В лидеры рейтинга она вернулась 14 лет спустя. Все эти годы лучшими попеременно считались чемпионаты Англии и Испании.

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Тем временем, футболист-дебошир из "Спартака" перебирается в итальянский клуб.

IFFHS напоминает, что Серия А была лучшей лигой в 1991-2006 годах, когда 10 раз за 16 лет попадала в лидеры списка. После этого Апеннины на длительное время ушли в тень и вот теперь снова круто поднялись. Правда, статистики не сообщают, как именно проводится подсчет очков.

Обращает на себя внимание третье место чемпионата Бразилии, который опередил испанскую Ла Лигу. А вот украинская Премьер-лига занимает 21-е место в мире. При этом наш чемпионат поднялся на четыре строчки по сравнению с прошлым годом.

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Смотрите, как чемпион Украины играл вничью с одним из лидеров итальянской Серии А:

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