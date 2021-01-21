Найсильніший футбольний чемпіонат у світі – в Італії. Український – дуже далеко

Статистики склали свій рейтинг за підсумками минулого року, наш чемпіонат -21-й

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала свіжий табель про ранги найсильніших національних чемпіонатів. На перше місце в 2020 році поставили італійську Серію А. У лідери рейтингу вона повернулася 14 років по тому. Всі ці роки найкращими поперемінно вважалися чемпіонати Англії та Іспанії.

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Тим часом, футболіст-дебошир зі "Спартака" перебирається в італійський клуб.

IFFHS нагадує, що Серія А була найкращою лігою в 1991-2006 роках, коли 10 разів за 16 років потрапляла в лідери списку. Після цього Апенніни на тривалий час пішли в тінь і ось тепер знову круто піднялися. Правда, статистики не повідомляють, як саме проводиться підрахунок очок.

Привертає до себе увагу третє місце чемпіонату Бразилії, який випередив іспанську Ла Лігу. А ось українська Прем'єр-ліга посідає 21-ше місце в світі. При цьому наш чемпіонат піднявся на чотири рядки порівняно з минулим роком.

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В цілому ж у світі очікувано домінують європейські чемпіонати, конкуренцію яким складають турніри Південної Америки. У ТОП-20 потрапили по одній першості з Африки (Єгипет) та Азії (Південна Корея).

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