Лучшие фотографии новой формы сборной Украины с матча с Кипром, от которой в России "пригорает"

Подопечные Андрея Шевченко уверенно победили в последнем товарищеском поединке перед чемпионатом Европы, который стартует в конце недели

Новая форма сборной Украины перед Евро-2020 / Фото: Reuters

Фартовым оказался новый дизайн игровой формы нашей футбольной сборной. В понедельник вечером украинцы разобрались с киприотами в "товарняке" в Харькове. В трех контрольных встречах перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко дважды победила и раз сыграла вничью.

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Один из мячей забил с пенальти Александр Зинченко – лучший игрок матча Украина – Кипр по мнению болельщиков. Карта страны на его футболке прикрыла мяч, которым он посвящал гол своей беременной жене.

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Из большого количества голевых моментов Роман Яремчук реализовал лишь один, переправив мяч в пустые ворота после прострела Марлоса.

А вот лидеру итальянской Аталанты Руслану Малиновскому на этот раз не удалось поразить ворота соперников. Надеемся, парень из Житомирской области покажет себя во всей красе на ЧЕ.

Смотрите обзор матча Украина – Кипр: