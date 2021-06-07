Лучшие фотографии новой формы сборной Украины с матча с Кипром, от которой в России "пригорает"

Фартовым оказался новый дизайн игровой формы нашей футбольной сборной. В понедельник вечером украинцы разобрались с киприотами в "товарняке" в Харькове. В трех контрольных встречах перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко дважды победила и раз сыграла вничью.
Дублем на стадионе "Металлист" отметился Андрей Ярмоленко, ярко прославивший своими действиями девиз "Слава Украине!"
Один из мячей забил с пенальти Александр Зинченко – лучший игрок матча Украина – Кипр по мнению болельщиков. Карта страны на его футболке прикрыла мяч, которым он посвящал гол своей беременной жене.
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Из большого количества голевых моментов Роман Яремчук реализовал лишь один, переправив мяч в пустые ворота после прострела Марлоса.
А вот лидеру итальянской Аталанты Руслану Малиновскому на этот раз не удалось поразить ворота соперников. Надеемся, парень из Житомирской области покажет себя во всей красе на ЧЕ.
Смотрите обзор матча Украина – Кипр: