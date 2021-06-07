"Слава Украине!" и бешенство Кремля – главное о скандале вокруг новой формы сборной по футболу

Новый дизайн формы вызвал настоящую истерику в России – все из-за надписи "Слава Украине!" и карты страны вместе с временно оккупированными территориями

Новый дизайн формы украинской сборной по футболу вызвал истерику в Кремле – все из-за надписи "Слава Украине!" и карты страны вместе с временно оккупированными территориями. "Сегодня" рассказывают подробности скандала.

Новый дизайн

Новую форму, в которой спортсмены сыграют на чемпионате Европы, 6 июня показал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой — особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самые ценные для всех нас контуры нашей страны", — написал он.

Форму изготовил партнер сборной — компания Joma. Спереди на футболке, по центру, размещена эмблема сборной и контуры Украины, а на горловине – надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

На форме будет очертание Украины / Фото: УАФ

На форме будет очертание Украины / Фото: УАФ

На форме будет очертание Украины / Фото: УАФ

Недовольство в России

Презентация вызвала настоящую истерику в России. Так, депутат Государственной думы Дмитрий Свищев назвал спортивную одежду "политическим демаршем и провокацией".

"Это не лезет ни в какие ворота. Уверен, в УЕФА должны жестко отреагировать на произошедшее. В данном странном поступке заложена мина замедленного действия", — отметил политик.

В качестве ответной меры депутат предложил всем командам выходить на поле в форме, содержащей политические лозунги и призывы.

Мария Захарова. Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Высказалась о новом дизайне и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, которая назвала форму "отчаянной художественной акцией".

"Прием не новый. Называется тромплей... — способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле не существующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина — "обманка", — написала она.

Нашлись и те, кто осудил реакцию российских политиков. Так, спортивный комментатор Василий Уткин напомнил, что ни одна страна – участница Евро-2020 не признала оккупированный Крым российским.

"Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны – участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь".

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Занимайтесь своими допинг-скандалами

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал заявления из РФ и посоветовал российским "экспертам" заняться своими допинговыми скандалами.

"А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", – подчеркнул он.

Своим мнением о форме и критике в ее адрес также поделился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!".

УЕФА – претензий нет

Члены Союза европейских футбольных ассоциаций утвердили форму сборной Украины, никаких претензий к дизайну у них нет.

На форме будет очертание Украины / Фото: УАФ

"Футболка сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 была утверждена УЕФА в соответствии с действующими правилами формы", — ответили в организации.

США и Великобритания в восторге

А вот западные партнеры Киева пришли в восторг от нового дизайна формы украинских спортсменов. В посольстве США опубликовал твит, добавив хештег #КримЦеУкраїна: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"

На публикацию также отреагировало британское посольство. Там написали: "Нам также нравится!"