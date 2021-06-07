Украину прорвало перед Евро-2020! В новой форме команда Шевченко разнесла Кипр

Генеральная репетиция Украины перед чемпионатом Европы оказалась очень результативной. Дублем отметился Андрей Ярмоленко, у которого теперь 40 голов за сборную

Александр Зинченко и Александр Зубков после забитого мяча / Фото: Reuters

Сборная Украины победно обкатала новую форму, которая бесит Россию. В заключительном товарищеском матче перед Евро-2020 команда Андрея Шевченко в Харькове на ОСК "Металлист" переиграла Кипр – 4:0.

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За шесть дней до старта Евро нападение сборной Украины выглядит очень перспективно. Понятно, что Кипр – это не Нидерланды. Но моментов у Зубкова, Зинченко, Ярмоленко, Яремчука и Марлоса было предостаточно. И хочется верить, что во время чемпионата Европы атака "сине-желтых" будет не менее результативной, чем с киприотами.

Украина – Кипр / Фото: Reuters

Сегодня все перевернула 36-я минута, когда Малиновский увидел убегавшего к чужим воротам Зубкова и длинной передачей вывел его один на один с вратарем киприотов. Панайоту за украинцем не успевал и толчком в спину сбил полузащитника в своей штрафной. Судья удалил киприота и поставил пенальти, реализованный Ярмоленко.

А уже на первой компенсированной минуте судья поставил еще один 11-метровый за игру рукой в своей штрафной Николаэ Янну. Бить доверили Зинченко, его жена Влада Седан даже прикрывала глаза. Но игрок МанСити переиграл вратаря и посвятил гол Владе, которая ждет ребенка.

Работы у Пятова было сегодня немного, но на 52-й минуте Христофи убежал к нашим воротам, и украинский голкипер в последний момент опередил его и выбил мяч головой. Киприоты не забили, а на 59-й минуте Яремчук довел счет до разгромного с прострельной передачи Марлоса – 3:0.

А добил Кипр Ярмоленко, который забил с линии штрафной с помощью рикошета. Для Андрея это уже 40-й мяч за сборную.

После такой уверенной победы "сине-желтые" отправятся на Евро в приподнятом настроении. В 2021 году подопечные Шевченко не уступают, выиграв две последних встречи.

Напомним, что первый матч чемпионата Украина проведет 13 июня в Амстердаме. Еще два поединка группового этапа пройдут в Бухаресте: 17 июня против Северной Македонии, и 21-го против – Австрии.

Отметим, что Украине дают менее одного процента на победу на Евро-2020.