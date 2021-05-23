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Ливерпуль ликует, а в Лестере слезы: драма на финише чемпионата Англии

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 мая, 20:09
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В последнем туре Ливерпуль обыграл Астон Виллу и вырвался на третье место в турнирной таблице, а Лестер проиграл Тоттенхэму и упустил шанс обойти Челси
Ливерпуль выгрыз путевку в Лигу чемпионов. Фото Reuters/Molly Darlington
Ливерпуль выгрыз путевку в Лигу чемпионов. Фото Reuters/Molly Darlington

В заключительном туре чемпионата Англии определялись обладатели путевок в Лигу чемпионов. Все матчи стартовали в одинаковое время, поэтому команды менялись позициями в режиме онлайн.

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Меньше всего нервов своим болельщикам потрепал Ливерпуль, обыгравший Кристал Пэлас. Садио Мане открыл счет на 36-й минуте, а на 74-й удвоил преимущество красных, гарантировав команде путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 2:0
Голы: Мане (36, 74)

Настоящая драма развернулась в параллельных матчах, где сражались другие претенденты на попадание в ТОП-4. Главный претендент на третью строчку до старта тура Челси неожиданно "горел" со счетом 0:2 в матче против Астон Виллы. Почти сразу лондонцы гол отквитали, но его не засчитали после VAR. Тем не менее, к 70й минуте Бен Чилуэлл сократил отставание.

Астон Вилла – Челси – 2:1
Голы: Траоре (43), Эль-Гази (52, пен) – Чилуэлл (70)

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В это время Лестер играл с Тотенхэмом. Лисы открыли счет на 18-й минуте благодаря точному удару Джейми Варди. Перед самым перерывом Гарри Кейн счет сравнял, но в начале второго тайма Варди снова выел Лестер вперед. Казалось, что последняя путевка в Лигу чемпионов достанется команде Брендана Роджерса, но на 76-й минуте хозяева поля пропустили обидный гол, который еще и записали на вратаря команды Каспера Шмейхеля. А перед самим финальным свистком Тоттенхэм вырвал победу, а вместе с ней и путевку в Лигу конференций для себя.

Лестер – Тоттенхэм – 2:4
Голы: Варди (18, пен, 52, пен), Кейн (41), Шмейхель (76, аг), Бэйл (87, 90+6)

Вот так, ничего не делая, Челси вернулся в зону Лиги чемпионов, а Лестер в следующем сезоне выступит в Лиге Европы где также сыграет Вест Хэм Андрея Ярмоленко, если, конечно, украинец останется в команде.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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