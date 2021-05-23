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Зинченко напугал подписчиков в Instagram завершением карьеры

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 мая, 17:46
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Украинский футболист по случаю победы в чемпионате Англии получил новые бутсы. На них нанесена надпись и украинский флаг. А фанаты футболиста подумали, что он сообщил о завершении карьеры
Александр Зинченко обновил гардероб и напугал фанатов
Александр Зинченко обновил гардероб и напугал фанатов / Фото: Reuters

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко на своей странице в Instagram похвастался новыми чемпионскими бутсами. Украинский футболист будет выступать в белоснежных бутсах с надписью "this is our city" и украинским флагом. А недавно жену Зинченко назвали убийцей и хотели обцеловать ноги после появления в коротком платье.

Правда, Зинченко немного напугал своих подписчиков. Один из фанатов украинца в комментариях признался, что после просмотра фото подумал, что Александр решил повесить бутсы на гвоздь.

В тренде

Напомним, в этом сезоне Зинченко вместе с Манчестер Сити выиграл чемпионат Англии, Кубок лиги, а еще сыграет в финале Лиги чемпионов (29 мая против Челси). Кстати, мы уже писали, что Шевченко не будет болеть за Зинченко в финале Лиги чемпионов. Тренер назвал причину.

После этой встречи украинец присоединится к сборной Украины, готовящейся к Евро-2020. Сегодня наша команда проведет первый спарринг против Бахрейна. Онлайн трансляция Украина – Бахрейн уже есть на нашем сайте.

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