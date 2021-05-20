Лучшим футболистом АПЛ признан защитник, который ничего не смог сделать с Шахтером

Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш признан лучшим игроком чемпионата Англии в сезоне 2020/2021 по версии Ассоциации футбольных журналистов страны.
Об этом сообщает Sky Sports.
В голосовании 24-летний португальский защитник "горожан" обогнал своего партнера по команде полузащитника Кевина Де Брюйне, которого называют "двойником украинца Александра Зинченко", и нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна.
Рубен Диаш стал первым защитником, признанным лучшим игроком АПЛ, с 1989 года, когда этой награды был удостоен Стив Никол из Ливерпуля.
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"Это огромная честь. Я не смог бы добиться этого без успеха команды. Только благодаря ей я, как защитник, смог получить эту награду", – заявил Рубен Диаш
Отметим, что Диаш перешел в МанСити из Бенфики в сентябре прошлого года за 68 млн евро.
А перед тем Диаш с партнерами по обороне Бенфики ничего не смог поделать с Шахтером, пропустив от "горняков" пять мячей в двух матчах 1/16 Лиги Европы (1:2 и 3:3).