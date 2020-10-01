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"Ливерпуль" – "Арсенал": где смотреть принципиальный матч Кубка лиги

1 октября, 15:31

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Соперники определят четвертьфиналиста в одном поединке в четверг вечером

Последний поединок 1/8 финала Кубка английской лиги пройдет сегодня вечером на ливерпульском стадионе "Энфилд". Наш сайт ведет онлайн "Ливерпуль" – "Арсенал". Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Вероятно, тренеры несколько поменяют составы в сравнении с предыдущей встречей три дня назад. В понедельник "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в Премьер-лиге. Однако букмекерские конторы все равно явным фаворитом на успех считают хозяев. Такой поединок не может обойти вниманием и телевидение. На украинском ТВ кубковый матч грандов телеканал Setanta Sports, который доступен в кабельных сетях и на интернет-платформе OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 21:40 по киевскому времени.

Пять поединков этой стадии уже состоялись во вторник и среду. В частности, "Вест Хэм" с Ярмоленко проиграл "Эвертону". Также стадию 1/8 финала преодолели "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". Еще два "свидания" запланированы на четверг: "Брентфорд" – "Фулхэм", "Астон Вилла" – "Сток Сити".

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Смотрите, как ранее "Арсенал" обыгрывал "Ливерпуль":

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