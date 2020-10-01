"Ливерпуль" – "Арсенал": онлайн матча Кубка английской лиги

Нынешняя неделя как никогда наполнена матчами и национальных турниров, и еврокубков. В чемпионате Англии сыграли только три тура, да и то – неполные. Зато в Кубке лиги завершается стадия 1/8 финала. В четверг играют еще три матча, а "изюминкой" дня является противостояние "Ливерпуля" и "Арсенала".

Примечательно, что соперники встречались в понедельник, и тогда "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в Премьер-лиге. Сегодня в 21:45 проходит очередное "свидание", причем снова на "Энфилде". Смотрим, какие выводы сделали команды с тех пор: наш сайт ведет онлайн с комментариями, фото и видео интересных моментов.

"Ливерпуль" – "Арсенал"

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Расклады. В Кубке английском лиги противостояния состоят из одного матча. Проиграл – выбываешь. В минувшем сезоне "канониры" остались лишь восьмыми в АПЛ, так что кубковые соревнования для них – шанс добыть хоть какой-то трофей. Летом "Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка страны и добыл путевку в Лигу Европы. Поражение от "Ливерпуля" в понедельник стало для подопечных Микеля Артеты первым в новом сезоне, и теперь испанец с игроками явно хотят отомстить. Правда, при этом оба тренера наверняка будут пробовать новых игроков.

"Ливерпуль" – "Арсенал" / Фото: Reuters

Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитами, как и в предыдущей встрече, считают парней Юргена Клоппа. Коэффициент на их победу в основное время – 1.80, на гостей – 4.00, на ничью – 4.20. На то, что "Ливерпуль" пройдет в четвертьфинал, – 1.45, на "Арсенал" – 2.85. В игре ждут не менее трех голов.

Где смотреть. На украинском телевидении матч грандов покажет канал Setanta Sports – транслятор английского футбола, который также доступен на интернет-платформе OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 21:40 по киевскому времени.

Накануне "Эвертон" разгромил "Вест Хэм" в Кубке лиги, Ярмоленко отыграл весь матч.

Смотрите, как "Ливерпуль" уступил "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов:

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