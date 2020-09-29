Как "Ливерпуль" добыл волевую победу над "Арсеналом" с голом дебютанта (видео)

Интригующий поединок выдали в понедельник поздно вечером английские гранды в Премьер-лиге. Наш сайт вел онлайн "Ливерпуль" – "Арсенал". Подопечные Юргена Клоппа справились-таки с "канонирами", хотя и не без проблем.

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Хозяева "Энфилда" с самого начала владели инициативой, Трент Александер-Арнольд зарядил из-за штрафной в перекладину. Но на 25-й минуте лондонцам удалась контратака, в которой шотландский защитник Эндрю Робертсон неудачно выбил мяч прямо на Александра Ляказетта. Французский форвард не ожидал подарка, удар у него получился корявым, но Алиссон уже упал на газон и не смог отразить мяч.

После этого "Ливерпуль" взялся за дело и в течение девяти минут вышел вперед. Сначала сенегальский форвард Садио Мане, а затем тот-таки Робертсон оказывались прямо перед немецким голкипером Берндом Лено и пробивали его – 2:1.

Во втором тайме Ляказетт мог спасти гостей от поражения, но не использовал свои шансы. Зато 23-летний португальский форвард Диогу Жота, который в межсезонье пришел из "Вулверхэмптона", на 88-й минуте сумел отличиться дебютным голом за "красных", выйдя на замену, – 3:1. Смотрите обзор игры.

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Этот успех позволил подопечным Юргена Клоппа набрать девять очков и догнать лидеров – "Эвертон" и "Лестер".

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Вспомним, как "Ливерпуль" уступал "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов:

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