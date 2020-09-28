"Ливерпуль" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата Англии

В понедельник, 28 сентября, проходит центральный матч третьего тура чемпионата Англии по футболу. "Ливерпуль" на своем стадионе "Энфилд" принимает "Арсенал". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийный онлайн этого поединка.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "АРСЕНАЛ"

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Турнирное положение. Перед очным противостоянием "Арсенал" Микеля Артеты идет третьим, "Ливерпуль" Юргена Клоппа – четвертым. У обоих клубов – по 6 очков, но разница мячей чуть лучше у "канониров".

На старте нового сезона в АПЛ действующий чемпион "Ливерпуль" обыграл дома "Лидс" 4:3, а затем справился на выезде с "Челси" 2:0.

"Арсенал", в свою очередь, разгромил в гостях "Фулхэм" 3:0, а потом на своем поле – после ошибки Андрея Ярмоленко – вырвал победу у "Вест Хэма" 2:1.

Личные встречи. Соперники провели между собой 230 матчей, по итогам которых преимущество у "Ливерпуля": 88 побед, 79 поражений, 63 ничейных результата.

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В 10 последних очных матчах в рамках чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал 5 побед, потерпел 1 поражение, 4 встречи завершились вничью. Средняя результативность этих поединков составила 4,2 мяча за игру (при этом "Ливерпуль" забивал в среднем 2,7 гола за матч, "Арсенал" – 1,5).

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "АРСЕНАЛ": СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Суммарную стоимость команд, которые выйдут на поле "Энфилда", аналитики Transfermarkt оценивают в 1 миллиард 747 миллионов евро. При этом один игрок "Ливерпуля", в среднем, стоит 35 млн евро, "Арсенала" – 20 млн евро.

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "АРСЕНАЛ": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Ливерпуль" называют фаворитом поединка. На его победу установлен коэффициент 1.60, на ничью – 4.60, на победу "Арсенала" – 5.10. В процентном соотношении вероятность этих исходов следующая: выигрыш "Ливерпуля" 60%, ничья 21%, выигрыш "Арсенала" 19%.

Аналитики предрекают матч с тремя и больше голами. А наиболее реальным счетом называют 2:1 в пользу "Ливерпуля" (коэффициент – 8.30).

Тренировка "Арсенала" перед "Ливерпулем"

"ЛИВЕРПУЛЬ" – "АРСЕНАЛ": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Ливерпуль" – "Арсенал" 28 сентября, начиная с 22:00, покажет канал Setanta Sports Ukraine. Также посмотреть трансляцию игры можно на сервисе OLL.TV.

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