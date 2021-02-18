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Легендарный футболист заработал миллион подписчиков одним фото

18 февраля, 22:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Появления Роя Кина в Instagram произвело фурор

Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии Рой Кин одним фото заработал миллион подписчиков в Instagram. Брутальный ирландец выделялся своим бойцовским характером на поле, а после завершения карьеры не спешил окунуться в соцсети.

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Однако несколько дней назад Кин удивил даже своих бывших партнеров, зарегистрировав аккаунт в Instagram. Первое же его фото взорвало соцсеть – в считанные часы на него подписалось более миллиона подписчиков!

Что это за фото такое? Да ничего необычного! Рой сделал селфи со своим псом. Позже Кин опубликовал еще одно фото времен игроков карьеры, которое лучше всего характеризирует его нрав, а затем показал фото с внуком: "Как и его дедушка, всегда улыбается".

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Кстати, ранее мы писали, что легендарный тренер Алекс Фергюсон после инсульта попросил снять о нем фильм – боялся потерять память. Знаменитый шотландец, тренировавший "МЮ" и Роя Кина, может многое рассказать.

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футболист Рой Кин

Источник: Сегодня|Спорт

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