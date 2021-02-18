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Легендарний футболіст заробив мільйон підписників одним фото

18 лютого, 22:39

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Поява Роя Кіна в Instagram викликала фурор

Легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Ірландії Рой Кін одним фото заробив мільйон підписніків в Instagram. Брутальний ірландець виділявся своїм бійцівським характером на поле, а після завершення кар'єри не поспішав зануритися в соцмережі.

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Однак кілька днів тому Кін здивував навіть своїх колишніх партнерів, зареєструвавши аккаунт в Instagram. Перше ж його фото підірвало соцмережа – в лічені години на нього підписалося понад мільйон передплатників!

Що це за таке фото? Та нічого незвичайного! Рой зробив Селфі зі своїм псом. Пізніше Кін опублікував ще одне фото часів гравців кар'єри, яке найкраще характеризує його характер, а потім показав фото з онуком: "Як і його дідусь, завжди посміхається".

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До речі, раніше ми писали, що легендарний тренер Алекс Фергюсон після інсульту попросив зняти про нього фільм – боявся втратити пам'ять. Знаменитий шотландець, який тренував "МЮ" і Роя Кіна, може багато чого розповісти.

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футболіст Рой Кін

Джерело: Сегодня|Спорт

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