Легендарный Буффон неожиданно передал привет украинскому вратарю

Знаменитый итальянский футбольный вратарь Джанлуджи Буффон сегодня вспомнил о коллеге из киевского "Динамо" Георгии Бущане. 43-летний кипер "Ювентуса" передал привет уроженцу Одессы, записав видеообращение.

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История началась давно, когда Жора хотел сделать фото со своим кумиром. Наконец ему это удалось, поскольку "Динамо" и "Ювентус" встречались в Лиге чемпионов 2020/2021.

И вот Джанлуиджи вспомнил тот факт и обратился к Бущану в Instagram:

"Привет, Георгий. Это Джиджи Буффон. Надеюсь, ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Помню нашу встречу, ты тогда попросил сделать совместное фото. Мне было очень приятно. Подумал, что ты такой молодой, но уже прошел большой путь. У тебя еще много всего в будущем. Все самое важное – впереди. Советую достичь тебе максимума. Верю в тебя. до встречи и удачи тебе от Джиджи".

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Это обращение, думается, связано с тем, что вратари вместе "сотрудничают" с одним агентством. Пока что Георгий сосредоточен на выступлениях за сборную Украины.

Тем временем, бывшая жена вратаря "Динамо" отмечает день рождения в секси-платье.

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