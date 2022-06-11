Лебединая песня Пятова: Петраков назвал заявку сборной на матч с Арменией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал футболистов, которые войдут в официальную заявку команды на матч с Арменией в Лиге наций

Андрей Пятов / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины сыграет второй поединок группового этапа Лиги наций. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Армения. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

В матче против Армении Александр Петраков рассчитывает на 23 футболистов.

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Официальная заявка сборной Украины на матч (по номерам):

Андрей Лунин Валерий Бондарь Тарас Качараба Денис Попов Сергей Сидорчук Даниил Игнатенко Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский Роман Яремчук Николай Шапаренко Артем Довбик Андрей Пятов Илья Забарный Михаил Мудрик Виктор Цыганков Виталий Миколенко Александр Зинченко Александр Пихаленок Данило Сикан Александр Зубков Александр Караваев Николай Матвиенко Дмитрий Ризнык

Из тех футболистов, которые находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Эдуард Соболь и Александр Сирота.

Ранее мы сообщали, что матч против Армении станет последним в футболке сборной для Андрея Пятова.

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Также наставник "сине-желтых" Александр Петраков сообщил, что из-за травм отправились домой Тарас Степаненко и Георгий Бущан.

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