Лебедина пісня Пятова: Петраков назвав заявку збірної на матч із Вірменією

Сьогодні збірна України зіграє другий двобій групового етапу Ліги націй. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Вірменія. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.
У матчі проти Вірменії Олександр Петраков розраховує на 23 футболісти.
Офіційна заявка збірної України на матч (за номерами):
- Андрій Лунін
- Валерій Бондар
- Тарас Качараба
- Денис Попов
- Сергій Сидорчук
- Данило Ігнатенко
- Андрій Ярмоленко
- Руслан Малиновський
- Роман Яремчук
- Микола Шапаренко
- Артем Довбик
- Андрій Пятов
- Ілля Забарний
- Михайло Мудрик
- Віктор Циганков
- Віталій Миколенко
- Олександр Зінченко
- Олександр Пихальонок
- Данило Сікан
- Олександр Зубков
- Олександр Караваєв
- Микола Матвієнко
- Дмитро Різник
З тих футболістів, які перебувають у Лодзі, в офіційну заявку не потрапили Едуард Соболь та Олександр Сирота.
Раніше ми повідомляли, що матч проти Вірменії стане останнім у футболці збірної для Андрія П'ятова.
Також наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков повідомив, що через травми вирушили додому Тарас Степаненко та Георгій Бущан.
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