Лебедина пісня Пятова: Петраков назвав заявку збірної на матч із Вірменією

Головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав футболістів, які увійдуть до офіційної заявки команди на матч із Вірменією у Лізі націй

Андрій Пятов / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України зіграє другий двобій групового етапу Ліги націй. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Вірменія. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

У матчі проти Вірменії Олександр Петраков розраховує на 23 футболісти.

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Офіційна заявка збірної України на матч (за номерами):

Андрій Лунін Валерій Бондар Тарас Качараба Денис Попов Сергій Сидорчук Данило Ігнатенко Андрій Ярмоленко Руслан Малиновський Роман Яремчук Микола Шапаренко Артем Довбик Андрій Пятов Ілля Забарний Михайло Мудрик Віктор Циганков Віталій Миколенко Олександр Зінченко Олександр Пихальонок Данило Сікан Олександр Зубков Олександр Караваєв Микола Матвієнко Дмитро Різник

З тих футболістів, які перебувають у Лодзі, в офіційну заявку не потрапили Едуард Соболь та Олександр Сирота.

Раніше ми повідомляли, що матч проти Вірменії стане останнім у футболці збірної для Андрія П'ятова.

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Також наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков повідомив, що через травми вирушили додому Тарас Степаненко та Георгій Бущан.

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