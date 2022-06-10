Матч с Арменией станет последним для легенды сборной Украины

Прославленный вратарь Андрей Пятов принял решение завершить свои выступления в составе национальной команды Украины

Андрей Пятов / Фото: Reuters

В субботу, 11 июня, сборная Украины сыграет матч Лиги наций против сборной Армении. Этот поединок станет последним для Андрея Пятова в футболке главной команды страны.

Об этом легендарный вратарь сообщил в Instagram. Пятов опубликовал свою фотографию, где он совсем юный в форме сборной Украины.

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"Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года", – с ностальгией написал Пятов.

Андрей Пятов дебютировал в национальной команде в 2007 году, но входил в состав команды еще в 2006 году и попал в заявку на ЧМ-2006. Также вратарь являлся основным вратарем сборной на Евро-2012, Евро-2016, а также в заявке Евро-2020.

Всего в футболке национальной сборной Пятов провел 101 матч. Он занимает четвертое место в списке гвардейцев сборной. В этих поединках он пропустил 83 мяча. На счету Андрея самая продолжительная серия в истории сборной – он не пропускал на протяжении 752 минуты.

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Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов / Фото: Reuters

Ранее Андрей Пятов уже покидал сборную Украины после Евро-2020. Но в отборочном турнире на ЧМ-2022 выручил команду Петракова, когда возникла ситуация с травмами основных голкиперов.