Латентный Тимощук? Почему экс-игрок сборной Украины до сих пор в России

Дмитрий Иванисеня как будто не заметил начала полномасштабной войны России против Украины и продолжает оставаться на контракте в Крыльях Советов

Дмитрий Иванисеня / Фото: ФК Крылья Советов

Полномасштабная война России против Украины идет уже полтора месяца. Армия РФ продолжает обстреливать наши города и убивать мирное население.

Многие украинские футболисты объединились вокруг нашей страны, в том числе и те, кто раньше играл в России. Ракицкий расторг контракт с Зенитом, а из московского Динамо уехал Андрей Воронин.

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Правда, есть и такие "украинцы", которые продолжают оставаться на контракте в России. Тимощук засунул язык поглубже и продолжает быть помощником тренера в Зените.

Также молчит и экс-игрок сборной Украины Дмитрий Иванисеня, который прошлым летом переехал в Крылья Советов из Зари. Его бывший партнер по команде Артем Громов объяснил, почему Дмитрий до сих пор на контракте в Самаре.

"Дима Иванисеня там застрял. Он не может вырваться оттуда, поскольку Крылья Советов не позволяют ему расторгнуть контракт. Ему выставляют такие счета за разрыв контракта, что ему придется продать себя по частям".

Напомним, что в марте ФИФА позволила легионерам из РПЛ разрывать контракты с местными клубами, гарантировав им отсутствие наказаний за данные действия. Российские клубы покинули уже множество легионеров, в том числе и все иностранные игроки Краснодара.

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Впрочем, возможно Дмитрий не смог увидеть эту опцию или не захотел. Как и во время перехода в Крылья Советов не сумел увидеть российскую военную агрессию в Украине, которая длилась с 2014 года.