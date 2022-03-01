Они нас уничтожают! Звездный украинец разорвал контракт с московским Динамо

Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Украины Андрей Воронин поставил точку в отношениях с клубом из столицы агрессоров-фашистов

Воронин: РФ стреляет в мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-футболист, а ныне тренер Андрей Воронин не просто покинул Россию, как сообщалось накануне, а расторг контракт с московским Динамо, который продлил буквально за день до начала полномасштабной войны агрессора против Украины.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

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"Я очень благодарен своим коллегам – тренерам, футболистам команды и болельщикам за отношение ко мне и время, проведенное здесь. Но не могу не высказать свою гражданскую позицию. Сейчас не вижу никакой возможности оставаться на территории страны, чья армия уничтожает наши города и стреляет в мирных людей", – сказал 42-летний уроженец Одессы Воронин.

Воронин выразил гражданскую позицию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Воронин забрал старшего сына, который занимался в академии московского Динамо, и отбыл в Германию, где проживает его семья.

Ранее мы сообщали, что Воронин проклял российских варваров после бомбардировок мирных украинских городов.

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"Куда вы, су*а, едете? Нам не нужна ваша помощь! Идите нах*й! Это сейчас под Киевом, но вам снова скажут, что мы сами себя уничтожаем", – писал в Instagram Воронин.