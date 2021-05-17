Космический счет из Беларуси: вратарь пропустил 19 голов, отыграв тайм без перчаток

Матч второго дивизиона чемпионата Беларуси завершился с космическим для футбола счетом. Малорита разгромила Пружаны – 19:0.
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В защиту гостей можно сказать, что их на матч приехало всего 10 человек. А вратарь Пружан весь первый тайм отыграл без перчаток. За который пропустил восемь голов. В перерыве перчатки ему одолжил запасной голкипер Малориты. Но это не помогло Пружанам.
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Ранее мы писали, что вратарь Ливерпуля принес победу своей команде в чемпионате Англии. В компенсированное время бразильский голкипер Алиссон пошел в штрафную площадь Вест Бромвича и головой отправил мяч в сетку.