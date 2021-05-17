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Космический счет из Беларуси: вратарь пропустил 19 голов, отыграв тайм без перчаток

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 мая, 11:24
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Во втором дивизионе белорусского первенства Малорита разгромила Пружаны, которые даже не насобирали на матч полный состав, а голкиперу одолжил перчатки соперник
У гостей было всего 10 футболистов
У гостей было всего 10 футболистов

Матч второго дивизиона чемпионата Беларуси завершился с космическим для футбола счетом. Малорита разгромила Пружаны – 19:0.

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В защиту гостей можно сказать, что их на матч приехало всего 10 человек. А вратарь Пружан весь первый тайм отыграл без перчаток. За который пропустил восемь голов. В перерыве перчатки ему одолжил запасной голкипер Малориты. Но это не помогло Пружанам.

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Ранее мы писали, что вратарь Ливерпуля принес победу своей команде в чемпионате Англии. В компенсированное время бразильский голкипер Алиссон пошел в штрафную площадь Вест Бромвича и головой отправил мяч в сетку.

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