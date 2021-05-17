Космический счет из Беларуси: вратарь пропустил 19 голов, отыграв тайм без перчаток

Во втором дивизионе белорусского первенства Малорита разгромила Пружаны, которые даже не насобирали на матч полный состав, а голкиперу одолжил перчатки соперник

У гостей было всего 10 футболистов

Матч второго дивизиона чемпионата Беларуси завершился с космическим для футбола счетом. Малорита разгромила Пружаны – 19:0.

Смотрите также: На зависть форвардам: гол вратаря спас Сарагосу от поражения

В защиту гостей можно сказать, что их на матч приехало всего 10 человек. А вратарь Пружан весь первый тайм отыграл без перчаток. За который пропустил восемь голов. В перерыве перчатки ему одолжил запасной голкипер Малориты. Но это не помогло Пружанам.

Видео: Сегодня

Ранее мы писали, что вратарь Ливерпуля принес победу своей команде в чемпионате Англии. В компенсированное время бразильский голкипер Алиссон пошел в штрафную площадь Вест Бромвича и головой отправил мяч в сетку.