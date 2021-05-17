Космічний рахунок з Білорусі: воротар пропустив 19 голів, відігравши тайм без рукавичок

Матч другого дивізіону чемпіонату Білорусі завершився з космічним для футболу рахунком. Малоріта розгромила Пружани – 19:0.
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На захист гостей можна сказати, що їх на матч приїхало всього десятеро. А воротар Пружан весь перший тайм відіграв без рукавичок. За який пропустив вісім голів. У перерві рукавички йому позичив запасний воротар Малоріти. Але це не допомогло Пружанам.
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Раніше ми писали, що воротар Ліверпуля приніс перемогу своїй команді в чемпіонаті Англії. У компенсований час бразильський голкіпер Аліссон пішов у штрафний майданчик Вест Бромвіча і головою відправив м'яч у сітку.