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Космічний рахунок з Білорусі: воротар пропустив 19 голів, відігравши тайм без рукавичок

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 травня, 11:24
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У другому дивізіоні білоруської першості Малоріта розгромила Пружани, які навіть не назбирали на матч повний склад, а голкіперу позичив рукавички суперник
У гостей було всього 10 футболістів
У гостей було всього 10 футболістів

Матч другого дивізіону чемпіонату Білорусі завершився з космічним для футболу рахунком. Малоріта розгромила Пружани – 19:0.

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На захист гостей можна сказати, що їх на матч приїхало всього десятеро. А воротар Пружан весь перший тайм відіграв без рукавичок. За який пропустив вісім голів. У перерві рукавички йому позичив запасний воротар Малоріти. Але це не допомогло Пружанам.

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Раніше ми писали, що воротар Ліверпуля приніс перемогу своїй команді в чемпіонаті Англії. У компенсований час бразильський голкіпер Аліссон пішов у штрафний майданчик Вест Бромвіча і головою відправив м'яч у сітку.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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