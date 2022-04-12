Контакт налажен. Ракицкий познакомился с Де Дзерби

Защитник Ярослав Ракицкий уже прибыл в расположение клуба и готовится к поединку с Лехией

Ракицкий будет тренироваться под руководством Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Сегодня стало известно, что экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий вернулся в родной Шахтер. Опытный защитник поможет "горнякам" в товарищеских поединках в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace.

32-летний футболист уже прибыл в расположение клуба и успел провести беседу с главным тренером Шахтера Роберто Де Дзерби. Наставник "горняков" и Ракицкий тепло пообщались с помощью переводчика.

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Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.https://t.co/lQcU9TaskHpic.twitter.com/HEse3OHkcd — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 12, 2022

Вечером Ярослав проведет тренировку под руководством тренерского штаба Де Дзерби.

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Отметим, что Ракицкого в форме Шахтера мы сможем увидеть 14 апреля, когда дончане проведут поединок в Польше против Лехии.

Напомним, Ярослав Ракицкий – воспитанник Шахтера. За основную команду он выступал с 2009 по 2019 год. За это время провел 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с горняками завоевал 19 трофеев.

Ярослав Ракицкий отдал Шахтеру 12 лет карьеры / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В 2019 году Ракицкий перешел в российский Зенит и потерял место в сборной Украины.

В начале марта 2022 года Ярослав Ракицкий официально разорвал контракт с российским клубом. Причиной такого решения стало военное вторжения России в Украину. Футболист не смог оставаться в стране-агрессоре и покинул территорию России.

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