Контакт налажен. Ракицкий познакомился с Де Дзерби

Сегодня стало известно, что экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий вернулся в родной Шахтер. Опытный защитник поможет "горнякам" в товарищеских поединках в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour for Peace.
32-летний футболист уже прибыл в расположение клуба и успел провести беседу с главным тренером Шахтера Роберто Де Дзерби. Наставник "горняков" и Ракицкий тепло пообщались с помощью переводчика.
""!— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 12, 2022
Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.https://t.co/lQcU9TaskHpic.twitter.com/HEse3OHkcd
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Вечером Ярослав проведет тренировку под руководством тренерского штаба Де Дзерби.
Отметим, что Ракицкого в форме Шахтера мы сможем увидеть 14 апреля, когда дончане проведут поединок в Польше против Лехии.
Напомним, Ярослав Ракицкий – воспитанник Шахтера. За основную команду он выступал с 2009 по 2019 год. За это время провел 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с горняками завоевал 19 трофеев.
В 2019 году Ракицкий перешел в российский Зенит и потерял место в сборной Украины.
В начале марта 2022 года Ярослав Ракицкий официально разорвал контракт с российским клубом. Причиной такого решения стало военное вторжения России в Украину. Футболист не смог оставаться в стране-агрессоре и покинул территорию России.
Сегодня в Лиге чемпионов два матча:
- Онлайн-трансляция Реал – Челси. Первый поединок выиграл Реал – 3:1.
- Онлайн-трансляция Бавария – Вильярреал. Первый поединок выиграл Вильярреал – 1:0.