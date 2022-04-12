Контакт налагоджений. Ракіцький познайомився із Де Дзербі

Сьогодні стало відомо, що екс-гравець збірної України Ярослав Ракіцький повернувся до рідного Шахтаря. Досвідчений захисник допоможе "гірникам" у товариських поєдинках у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace.
32-річний футболіст вже прибув до клубу і встиг провести бесіду з головним тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі. Наставник "гірників" та Ракіцький тепло поспілкувалися за допомогою перекладача.
""!- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 12, 2022
Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. https://t.co/lQcU9TaskH pic.twitter.com/HEse3OHkcd
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Увечері Ярослав проведе тренування під керівництвом тренерського штабу Де Дзербі.
Зазначимо, що Ракіцького у формі Шахтаря ми зможемо побачити 14 квітня, коли донеччани проведуть поєдинок у Польщі проти Лехії
Нагадаємо, Ярослав Ракіцький – вихованець Шахтаря. За основну команду він виступав із 2009 по 2019 рік. За цей час провів 326 матчів, забив 14 м'ячів та разом із гірниками завоював 19 трофеїв.
У 2019 році Ракіцький перейшов до російського Зеніту і втратив місце у збірній України.
На початку березня 2022 року Ярослав Ракіцький офіційно розірвав контракт із російським клубом. Причиною такого рішення стало військове вторгнення Росії до України. Футболіст не зміг залишатися в країні-агресорі та залишив територію Росії.
Сьогодні у Лізі чемпіонів два матчі:
- Онлайн-трансляція Реал – Челсі . Перший поєдинок виграв Реал – 3:1.
- Онлайн-трансляція Баварія – Вільярреал . Перший поєдинок виграв Вільярреал – 1:0.