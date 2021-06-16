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Конец эры: Серхио Рамос покидает Реал после 16 лет в клубе

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 июня, 23:18
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Лидер и капитан "сливочных" Серхио Рамос оказался не нужен новому главному тренеру Карло Анчелотти. Он защищал цвета команды с 2005 года, но теперь пришло время уходить
Серхио Рамос уходит из Реала
Серхио Рамос уходит из Реала / Фото: REUTERS

Многолетний капитан и лидер мадридского Реала Серхио Рамос покидает клуб. В четверг клуб проведет специальную пресс-конференцию, во время которой Серхио Рамос попрощается с болельщиками и расскажет о своих планах на будущее, сообщается на официальном сайте клуба.

Еще зимой появились слухи, что Рамос покинет Реал, так как стороны не договорились о зарплате. На 35-летнего защитника претендовали клубы из-за рубежа.

Рамос защищал цвета Реала с 2005 года. Он пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны и четырежды – Суперкубок.

Четыре раза Рамос вместе с Реалом выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и четыре раза клубный чемпионат мира.

Последний сезон защитник не может записать себе в актив. Клуб не выиграл ни одного турнира, а сам Рамос оказался вне заявки сборной Испании на Евро-2020.

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#
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И
Г
О
1
Бельгия
1
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2
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2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
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3
2
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1
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3
3
Украина
1
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0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
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0
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0
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