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Серхио Рамос уходит из "Реала": его клубный патриотизм закончился на переговорах о зарплате

29 января, 20:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

34-летний испанский защитник намерен изучить предложения из-за рубежа

Один из самых знаменитых игроков в современном футболе Серхио Рамос ближайшим летом сменит команду. В последнее время ходили слухи об интересе к защитнику со стороны нескольких клубов. В частности, известно, что легенде "Реала" "насыпали" безумных денег в "ПСЖ". Теперь же ясность в ситуацию внесли инсайдеры.

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О разговоре Рамоса с президентом клуба Флорентино Пересом сообщило издание El Chiringuito.

В сложных условиях во времена пандемии "Реал" смог предложить Серхио контракт на два года с уменьшением зарплаты на 10% или же на один год с сохранением его нынешних доходов. С тех пор прошел месяц, и клуб уже смирился с потерей одного из знаковых своих футболистов. Сам же он рассматривает предложения других грандов, которые удовлетворят его финансовые аппетиты.

Уроженец Севильи пришел в "Реал" в 2005 году, а его нынешний контракт заканчивается 30 июня. Сайт Transfermarkt оценивает Рамоса в 14 миллионов евро, а наивысшей его стоимость (50 "лимонов") была в марте 2018 года. В сезоне 2020/21 он провел 18 матчей, отличившись тремя голами.

Капитан "Реала" Серхио Рамос
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Капитан "Реала" Серхио Рамос / Фото: Reuters

Недавно капитан "Реала" тренировал украинского вратаря и забил шикарный гол.

Вспомним, как Серхио забивал в ворота сборной Украины минувшей осенью:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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