Кінець ери: Серхіо Рамос покидає Реал після 16 років в клубі

Лідер і капітан "вершкових" Серхіо Рамос виявився не потрібним новому головному тренеру Карло Анчелотті. Він захищав кольори команди з 2005 року, але тепер прийшов час йти

Серхіо Рамос покидає Реал / Фото: REUTERS

Багаторічний капітан і лідер мадридського Реала Серхіо Рамос покидає клуб. У четвер клуб проведе спеціальну прес-конференцію, під час якої Серхіо Рамос попрощається з уболівальниками і розповість про свої плани на майбутнє, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Ще взимку з'явилися чутки, що Рамос залишить Реал, оскільки сторони не домовилися про зарплату. На 35-річного захисника претендували клуби з-за кордону.

Рамос захищав кольори Реала з 2005 року. Він п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок країни і чотири рази – Суперкубок.

Чотири рази Рамос разом з Реалом вигравав Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА і чотири рази клубний чемпіонат світу.

Останній сезон захисник не може записати собі в актив. Клуб не виграв жодного турніру, а сам Рамос опинився поза заявкою збірної Іспанії на Євро-2020.