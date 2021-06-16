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Нідерланди --
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Бельгія --
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Хорватія --
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Швеція --
Польща --
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Кінець ери: Серхіо Рамос покидає Реал після 16 років в клубі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 червня, 23:18
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Лідер і капітан "вершкових" Серхіо Рамос виявився не потрібним новому головному тренеру Карло Анчелотті. Він захищав кольори команди з 2005 року, але тепер прийшов час йти
Серхіо Рамос покидає Реал
Серхіо Рамос покидає Реал / Фото: REUTERS

Багаторічний капітан і лідер мадридського Реала Серхіо Рамос покидає клуб. У четвер клуб проведе спеціальну прес-конференцію, під час якої Серхіо Рамос попрощається з уболівальниками і розповість про свої плани на майбутнє, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Ще взимку з'явилися чутки, що Рамос залишить Реал, оскільки сторони не домовилися про зарплату. На 35-річного захисника претендували клуби з-за кордону.

Рамос захищав кольори Реала з 2005 року. Він п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Кубок країни і чотири рази – Суперкубок.

Чотири рази Рамос разом з Реалом вигравав Лігу чемпіонів, тричі – Суперкубок УЄФА і чотири рази клубний чемпіонат світу.

Останній сезон захисник не може записати собі в актив. Клуб не виграв жодного турніру, а сам Рамос опинився поза заявкою збірної Іспанії на Євро-2020.

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E
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#
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Г
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1
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2
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4
2
Італія
1
3:0
3
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
2
0:5
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
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Відео Про матч
0:2
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Четвер, 17 червня
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