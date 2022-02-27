Команда Газпрома не осуждает Ракицкого, который показал зверства российской армии

Зенит не осуждает позицию украинского футболиста, который открыто высказался против нападения российской армии

Ракицкий не стал молчать после обстрела Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В санкт-петербургском Зените не имеют ничего против украинского полузащитника Ярослава Ракицкого, который высказал свое мнение о нападении России.

Посты Ярослава Ракицкого в социальных сетях расцениваются как его личное дело, не имеющее отношение к работе. Клуб поддерживает украинского игрока и не собирается расторгать с ним контракт.

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Напомним, что главным спонсором Зенита является Газпром.

Ранее Ярослав четко обозначил свою позицию.

"Нет войне!!! Российские войска, прекратите нападать на Украину! Страдают люди и дети! Нам нужен мир!" – написал в Instagram Ракицкий.

При этом Ракицкий опубликовал ролик со зверствами российских войск в Украине, который заканчивается словами "Слава Украине!" и исполнением "Ще не вмерла!"

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