Команда Газпрома не осуждает Ракицкого, который показал зверства российской армии

В санкт-петербургском Зените не имеют ничего против украинского полузащитника Ярослава Ракицкого, который высказал свое мнение о нападении России.
Посты Ярослава Ракицкого в социальных сетях расцениваются как его личное дело, не имеющее отношение к работе. Клуб поддерживает украинского игрока и не собирается расторгать с ним контракт.
Напомним, что главным спонсором Зенита является Газпром.
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Ранее Ярослав четко обозначил свою позицию.
"Нет войне!!! Российские войска, прекратите нападать на Украину! Страдают люди и дети! Нам нужен мир!" – написал в Instagram Ракицкий.
При этом Ракицкий опубликовал ролик со зверствами российских войск в Украине, который заканчивается словами "Слава Украине!" и исполнением "Ще не вмерла!"
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