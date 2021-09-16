16 сентября 22:00
Буде-Глимт 3
Заря 1
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
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Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
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Зальцбург --
Лилль --
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Катастрофа в Норвегии! Заря провалила старт в Лиге конференций

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 сентября, 23:59
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Заря проиграла первый в истории матч для представителей Украины в группе Лиги конференций УЕФА. Судьба встречи решилась в начале второго тайма
Заря проиграла Буде-Глимт в Лиге конференций
Заря проиграла Буде-Глимт в Лиге конференций / Фото: REUTERS

В первом тайме команды выдали ровный футбол – одинаково владели мячом и нанесли по шесть ударов по воротам соперника. Единственное отличие – норвежцы дважды все-таки попали в створ, а наши только мазали. Мы проводили онлайн Буде-Глимт – Заря.

Однако начало второго тайма обернулось для команды Виктора Скрипника катастрофой. В течение двух минут луганчане пропустили два мяча!

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Заря побежала отыгрываться, но в итоге привезла себе глупейший гол. Защитники принялись перетасовываться с вратарем вместо того, чтобы выбить мяч. Хозяева поля перехватили пас и быстро довели счет до разгромного.

Лишь на последних минутах Артему Громову удалось забить гол престижа и немного подсластить поражение – 1:3

Текущую еврокубковую неделю можно смело назвать провалом для Украины Только Динамо смогло разжиться очком в матче против Бенфики. В среду Шахтер же сенсационно проиграл Шерифу на выезде в Лиге чемпионов.

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Следующий матч Заря проведет против итальянской Ромы Жозе Моуринью. Поединок пройдет 30 сентября.

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И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
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