Как у Коллины! Стала известна зарплата нового куратора арбитража УАФ Риццоли

Новый куратор украинского арбитража Никола Риццоли будет исполнять те же функции в УАФ, что и Пьерлуиджи Коллина в ФФУ с 2010 года по 2012 год

Никола Риццоли и Андрей Павелко / Фото: Facebook

Риццоли утвердят куратором судейского корпуса на заседании исполкома 17 ноября. 50-летний итальянец будет иметь своей главной задачей развитие ВАР, а также формирование и рост всего украинского судейского движения.

Ранее мы писали, что Павелко высоко оценил профессионализм Риццоли.

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Итальянцу предложили контракт на два года с возможностью пролонгации еще на год, а зарплата будет приблизительно такой, как была у Коллины – в пределах 20 тысяч евро в месяц, сообщает Meta-ratings.

Риццоли завершил карьеру арбитра в 2017 году. Обслуживал финалы Лиги чемпионов-2013 и чемпионата мира-2014. Был признан лучшим арбитром Евро-2016.

На протяжении четырех лет Риццоли руководил итальянскими судьями, после чего передал эти полномочия Джанлуке Рокки.