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"УАФ получит новое мощное усиление": Павелко анонсировал солидное назначение

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 14:24
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал будущее назначение Николы Риццоли ответственным за работу ВАР в УПЛ
Никола Риццоли, Андрей Павелко и Лучано Лучи
Никола Риццоли, Андрей Павелко и Лучано Лучи / Фото: Facebook

Бывший итальянский арбитр Никола Риццоли будет работать с главой комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Риццоли будет иметь своей главной задачей развитие ВАР, а также формирование и рост всего украинского судейского движения.

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Андрей Павелко считает, что теперь у украинских арбитров будет возможность получать знания и опыт от одного из лучших арбитров современности.

"Сегодня звездный итальянский специалист на мое приглашение побывал в Доме футбола. Вместе с главой Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи и нашими арбитрами пообщались с Николой, и обговорили перспективы нашего сотрудничества в будущем.

Риццоли согласился на мое предложение стать куратором подготовки украинских арбитров и в случае поддержки такой инициативы от Исполкома, заседание которого состоится 17 ноября, команда УАФ получит новое сильное усиление", – написал Павелко в Facebook.

50-летний Риццоли завершил карьеру арбитра в 2017 году. Обслуживал финалы Лиги чемпионов-2013 и чемпионата мира-2014. Был признан лучшим арбитром Евро-2016.

На протяжении четырех лет Риццоли руководил итальянскими судьями, после чего передал эти полномочия Джанлуке Рокки.

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