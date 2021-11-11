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Из-за него Шева три месяца просыпался с криками: у Астон Виллы новый тренер

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 ноября, 13:49
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Герой финала Лиги чемпионов-2005 Стивен Джеррард стал главным тренером аутсайдера английской Премер-лиги
Стивен Джеррард сменил Шотландию на Англию
Стивен Джеррард сменил Шотландию на Англию

Бывший полузащитник Ливерпуля и сборной Англии Стивен Джеррард назначен главным тренером английской Астон Виллы. Ранее мы писали, что Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.

Джеррарду придется спасать клуб от вылета Чемпионшип. Сейчас Астон Вилла набрала 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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До этого Стивен тренировал Рейнджерс, с которым стал чемпионом Шотландии в 2021 году.

Лучшие свои годы Джеррард провел в Ливерпуле. А его звездный час наступил 25 мая 2005 года. В финале Лиги чемпионов английский клуб играл с Миланом и после первого тайма проигрывал – 0:3.

54-й минуте Джерард забил гол и положил начало великому камбеку – 3:3. А серию пенальти выиграл Ливерпуль, последний удар за Милан не забил Андрей Шевченко.

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Как потом признался Шевченко, после финала ему снились кошмары: "Три месяца просыпался с криками".

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