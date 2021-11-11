Через нього Шева три місяці прокидався з криками: у Астон Вілли новий тренер

Герой фіналу Ліги чемпіонів-2005 Стівен Джеррард став головним тренером аутсайдера англійської Прем'єр-ліги

Стівен Джеррард змінив Шотландію на Англію

Колишнього півзахисника Ліверпуля та збірної Англії Стівена Джеррарда призначено головним тренером англійської Астон Вілли. Раніше ми писали, що Джеррард стане найоплачуванішим тренером в історії клубу.

Джеррарду доведеться рятувати клуб від вильоту в Чемпіоншип. Наразі Астон Вілла набрала 10 очок у 11 матчах і посідає 16-те місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Реклама

До цього Стівен тренував Рейнджерс, з яким став чемпіоном Шотландії у 2021 році.

Найкращі свої роки Джеррард провів у Ліверпулі. А його зіркова година настала 25 травня 2005 року. У фіналі Ліги чемпіонів англійський клуб грав із Міланом і після першого тайму програвав – 0:3.

54-й хвилині Джерард забив гол і започаткував великий камбек – 3:3. А серію пенальті виграв Ліверпуль, останній удар за Мілан не забив Андрій Шевченко.

Реклама

Як потім зізнався Шевченко, після фіналу йому снилися кошмари: "Три місяці прокидався з криками".