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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Через нього Шева три місяці прокидався з криками: у Астон Вілли новий тренер

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 листопада, 13:49
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Герой фіналу Ліги чемпіонів-2005 Стівен Джеррард став головним тренером аутсайдера англійської Прем'єр-ліги
Стівен Джеррард змінив Шотландію на Англію
Стівен Джеррард змінив Шотландію на Англію

Колишнього півзахисника Ліверпуля та збірної Англії Стівена Джеррарда призначено головним тренером англійської Астон Вілли. Раніше ми писали, що Джеррард стане найоплачуванішим тренером в історії клубу.

Джеррарду доведеться рятувати клуб від вильоту в Чемпіоншип. Наразі Астон Вілла набрала 10 очок у 11 матчах і посідає 16-те місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

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До цього Стівен тренував Рейнджерс, з яким став чемпіоном Шотландії у 2021 році.

Найкращі свої роки Джеррард провів у Ліверпулі. А його зіркова година настала 25 травня 2005 року. У фіналі Ліги чемпіонів англійський клуб грав із Міланом і після першого тайму програвав – 0:3.

54-й хвилині Джерард забив гол і започаткував великий камбек – 3:3. А серію пенальті виграв Ліверпуль, останній удар за Мілан не забив Андрій Шевченко.

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Як потім зізнався Шевченко, після фіналу йому снилися кошмари: "Три місяці прокидався з криками".

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