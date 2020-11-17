Испания – Германия: онлайн матча грандов за выход в полуфинал Лиги наций

Оба матча в группе А4 сегодня имеют огромное турнирное значение. Две более слабые команды квартета разыграют право остаться в элите: наш сайт ведет онлайн-трансляцию Швейцария – Украина. В это же время, в 21:45, стартует поединок Испания – Германия в Севилье, где гранды мирового футбола спорят за путевку в "финал четырех". Мы ведем онлайн с оперативными комментариями, интересными фото и видео.

Испания – Германия

90+2’ Конец матча Финальный свисток! Испания размазала Германию и заняла первое место в нашей группе! 90’ 2 минуты компенсировал арбитр. 89’ Гол ГОООООООООООЛ! Это просто фантастика! Гайя получил мяч на углу штрафной, отдал в центр на ОЯРСАБАЛЯ, который вбивает последний гвоздь в гроб сборной Германии! 85’ Гнабри забрался в офсайд недалеко от центральной линии поля. 81’ Затяжная позиционная атака Германии ничем не завершилась. Ни-че-го не получается у подопечных Лёва. 79’ УУУХХХ! Гнабри протащил мяч и из-за пределов штрафной пробил в перекладину. Голкипер сборной Испании наблюдал, как мяч едва не сломал каркас его ворот. 76’ Замена Замена в составе Бундестим! Хенрихс выходит вместо Вернера. 73’ Замена А Морено доиграет матч вместо Ольмо. 72’ Замена Асенсио сменил героя сегодняшнего матча - Торреса. 73’ Замена Замены в составе Испании! Оярсабаль выходит вместо Мораты. 71’ Гол ГОООООООООООООЛ! ТОРРЕС ДЕЛАЕТ ХЕТ-ТРИК! Опять испанцы подловили соперника на контратаке! Руис отдал на героя сегодняшнего матча, а тот в касание пробил в дальний угол. 68’ Назревает пятый гол! Руис вырезал передачу на Морату, который не успел переправить мяч в пустые ворота. 68’ Желтая карточка Та получает желтую карточку на фол в центре поля на Морате. Стоит отметить старания Альваро. Очень здорово игрок Ювентуса сегодня цепляется за мяч. 62’ ААА! Невероятная атака Испании завершилась опаснейшим ударом Торреса - мимо ворот. Попади Ферран в створ, Нойер не смог бы спасти от пятого гола. 61’ Замена А Нойхаус сменил Горецку. 61’ Замена Замены у Германии! Вальдшмидт меняет Сане. 60’ Руис решил пробить с дальней дистанции - игроки Германии блокируют выстрел. 57’ Родри сумел нанести удар по воротам после навеса со штрафного - неточно. 55’ Гол ГООООООООООЛ! Что происходит? Немцы горят 0:4! В ходе фантастической контратаки Гайа вбежал в штрафную и выкатил на ТОРРЕСА, который принял мяч и вторым касанием расстрелял Нойера. 51’ Безнадежно выглядят немцы. Игра под полным контролем испанской сборной. 48’ Испанцы могли делать счет 4:0! Ольмо вышел один на один с Нойером и не сумел переиграть голкипера сборной Германии. Добивание принял на себя защитник. 45’ Замена В перерыве Лёв снял с игры Зюле, вместо него вышел оборонец Байера Та. 45’ Конец второго тайма Продолжаем! 45+2’ Перерыв Первый тайм окончен! Немцы горят Испании 0:3. Таких беспомощных немцев мы давно не видели. Посмотрим, что в перерыве придумает Йоахим Лёв. 45’ 2 минуты компенсировал судья. 44’ Замена Вместо Серхио Рамоса на поле вышел Эрик Гарсия. 43’ Травма Серхио Рамос получил травму. Ещё одна замена потребуется хозяевам. 38’ Гол ГОООООООООООЛ! Где Германия, где? Родри головой замыкает подачу с углового. Удар получился идеальным - в дальний угол. Без шансов для Нойера. 3:0. 35’ Желтая карточка Защитник Германии Кох нарушил правила в центре поля против Мораты. Первая желтая карточка в нашем матче. 33’ Гол ГОООООООООООЛ! Ольмо с уборной позиции пробил головой, но попал в перекладину. Мяч отлетел к ФЕРРАНУ ТОРРЕСУ, который в касание расстрелял ворота Нойера. 2:0 - это заявка. 30’ Неимоверный Нойер спасает Германию от пропущенного гола после стопроцентного момента у Торреса. 27’ Немцам удалось отодвинуть игру от своих ворот, однако пока создать проблемы у ворот хозяев не удается. 23’ Неимоверная атака испанской сборной завершилась прострелом Торреса на Морату, который расстрелял пустые ворота Нойера на дальней штанге, однако этот гол отменяют из-за сомнительного офсайда. 20’ Ферран Торрес получил мяч после классной диагонали, однако игрок испанской сборной оказался в офсайде. 17’ Гол ГООООООООООЛ! Забыли МОРАТУ на дальней штанге после подачи с угла поля. Альваро ударом головой в ближний угол открыл счет в нашем матче. В режиме лайв Испания поднимается на первое место в группе. 16’ Испанцы ожидаемо контролируют ход игры. Немцы выжидают. 14’ Мората попытал счастье ударом издали - мяч полетел выше ворот. 12’ Замена Первая вынужденная замена у сборной Испании! Руис меняет Каналеса. 10’ Травма Каналес на ровном месте потянул ногу. Похоже, готовится первая замена. 9’ УХ! Отличная атака Германии завершилась скидкой Вернера на Сане, но Лероя в последний момент опередил Пау Торрес. 7’ ОПАСНО! Рамос пробил в дальний угол - Нойер тащит. Первый момент у испанцев. 4’ Ольмо первый был на мяче и получил по ногам от Гюндогана. Нарушение было на линии штрафной площади, но арбитр назначил штрафной, а не пенальти. Напомним, видеосистемы ВАР на матче нет. 2’ Мората с первых минут решил проверить бдительность Нойера - все в порядке - Мануэль на месте. 1’ Начало матча Поехали! Составы команд: Испания: Симон - Роберто, Рамос, П. Торрес, Гайя - Родри, Каналес - Ольмо, Коке, Ф. Торрес - Мората Запасные: Де Хеа, Аррисабалага, Кукурелья, Мартинес, Льоренте, Морено, Асенсио, Траоре, Гарсия, Руис, Оярсабаль, Мерино Германия: Нойер - Гинтер, Зюле, Кох, Макс - Горецка, Гюндоган, Кроос - Сане, Гнабри, Вернер Запасные: Лено, Трапп, Удуокаи, Та, Нойхаус, Амири, Брандт, Вальдшмидт, Хенрихс, Штарк, Дауд

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Расклады перед игрой. Неудача подопечных Луиса Энрике в Швейцарии опустила их на второе место в группе. Теперь, чтобы обойти немцев, им необходимо только побеждать. "Бундестим" же устроит и ничья. Первое "свидание" соперников этой осенью завершилось в Штутгарте ничьей 1:1.

В пользу парней Йоахима Лёва говорит и то, что испанцы никогда не обыгрывали сборную Германии на своем поле! А последний успех в очных дуэлях к ним приходил еще в 2010 году. Судить поединок будет итальянец Даниэле Орсато.

Германия – Испания / Фото: Reuters

Прогнозы. Букмекерские конторы небольшое преимущество отдают хозяевам с коэффициентом около 2.35. На гостей можно поставить за 3.00, на ничью – за 3.60. В матче ожидается 2-3 гола, а самые ожидаемые счета – 1:1 (коэф. – 7.20), 2:1 (9.20) и 1:0 (9.80). Наиболее вероятный успех немцев – со счетом 2:1 – оценивают в 10.5. Больше всего шансов отличиться – у форварда "Ювентуса" Альваро Мораты (2.90).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 2". Прямая трансляция начнется в 21:35. В повторе игру можно посмотреть на телеканале "Футбол 1" в среду в 03:55 и в 10:20. Также поединки Лиги наций в интернете показывает OLL.TV.

В субботу Рамос не забил два пенальти, и Испания едва не проиграла аутсайдеру.

Смотрите, как Испания не смогла победить Швейцарию в гостях:

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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