Играли, как в Украине. Петраков оценил поддержку фанатов на польском стадионе

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков был инициатором выбора домашнего стадиона в Лодзе и не ошибся

Украинские болельщики создали домашнюю атмосферу для команды Петракова / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Во втором матче розыгрыша Лиги наций подопечные Петракова разгромили сборную Армении со счетом 3:0. Из-за военной агрессии России украинцы вынуждены проводить свои домашние встречи в польском Лодзе.

Однако болельщикам "сине-желтых" удалось создать по-настоящему домашнюю атмосферу. Поддержать сборную Украины пришло 12 тысяч болельщиков. Весь стадион в Лодзе был сине-желтым от украинских флагов.

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Мощную поддержку болельщиков оценил наставник сборной Украины Александр Петраков. Именно в Лодзе сборная Украины U-20 под его руководством в 2019 году стала чемпионом мира.

"И тренеру, и футболистам всегда хорошо играть, когда есть болельщики. Когда их нет – это плохо. Сегодня атмосфера была просто замечательная, мы как играли в Украине. Было правильно решение согласиться играть в Лодзи, ведь пришел полный стадион, наши соотечественники. Люди радовались, я видел их лица, они благодарят.

Все хотят домой, чтобы кончилась война. Мы для этого работаем, чтобы они радовались. Спасибо нашим украинцам, которые поддержали нас. И в Украине все смотрели игру по телевизору, все горды нашей страны. У нас идет война… Это многое значит для нас и для меня лично", – сказал Петраков в комментарии каналу Футбол 1.

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Ранее мы сообщали, что во время матча фанаты сборной Украины показали креативный баннер с изображением российского фюрера и призывом остановить войну. Глава оккупантов Путин был помещен внутрь презерватива.

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Напомним, что сборная Украины пока идет без потерь в Лиге наций, возглавляя свою группу в Дивизионе В. Следующий матч "сине-желтые" также проведут в Лодзи. 14 июня подопечные Петракова сразятся с Ирландией. Прошлая встреча команд в Дублине завершилась нашей минимальной победой.