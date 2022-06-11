Королевское прощание Пятова! Украина уничтожает Армению в матче Лиги наций

Подопечные Александра Петракова уверенно разобрались с армянами в последнем матче Пятова за сборную

Руслан Малиновский отличился в воротах армян / Фото: Getty Images

Сборная Украины провела свой второй матч в Лиге наций. Стартовала команда Александра Петракова успешно в Дублине, обыграв минимально ирландцев три дня назад.

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Новым соперником "сине-желтых" стали армяне. Команда Капарроса в первом туре также смогла обыграть ирландцев (1:0), однако после этого уступила в Шотландии со счетом 0:2.

Петраков выставил почти основной состав. Травмированные Бущан, Степаненко и Ярмоленко не смогли сыграть, из-за чего свое место получили Мудрик, Шапаренко и Пятов. Последний, к слову, провел последнюю игру в футболке сборной.

Работы у Андрея, правда, было минимум. Инициатива ожидаемо была на нашей стороне, но Армения умело построила оборонные редуты и активно прессинговала нашу команду.

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Опасные моменты стали появляться лишь после перерыва. Чаще всех угрожал воротам Юрченко Малиновский и именно ему суждено было отличиться. После прострела Караваева с фланга Руслан бильярдным ударом поразил угол ворот армян.

Армяне особо не имели возможности пробить Пятова. Чаще наша защита допускала ошибки, чтобы соперник получил момент. Однако обошлось, к тому же, еще и "сине-желтые" смогли вновь забить.

Караваев неудачно прострелил в центр, но сразу же подхватил мяч и прошил ударом Юрченко. А добил соперника Миколенко, вышедший на замену. Виталий воспользовался глупой ошибкой Монроя у своих ворот и от его ноги мяч залетел в ворота.

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УКРАИНА – АРМЕНИЯ 3:0

Голы: Малиновский, 61, Караваев, 78, Миколенко, 84

УКРАИНА: Пятов – Караваев, Забарный, Матвиенко, Зинченко (Миколенко, 80) – Сидорчук (Игнатенко, 86), Шапаренко (Пихаленок, 72), Малиновский – Цыганков, Мудрик (Зубков, 81) – Яремчук (Довбик, 72).

АРМЕНИЯ: Юрченко – Монрой, Восканян, Мкоян, С. Мкртчян – Ховганнесян, Удо, Дашьян (Малакян, 83), Барсегян (Арутюнян, 68) – Байрамян (Бичахчян, 57), Бабаян (Адамян, 56).

Таким образом, Украина уверенно побеждает и провожает Пятова на "пенсию" сухим матчем. Последний июньский поединок наша команда проведет через три дня в Лодзе против уже знакомой Ирландии.