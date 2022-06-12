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Грали, як в Україні. Петраков оцінив підтримку фанів на польському стадіоні

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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12 червня, 08:43
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Головний тренер збірної України Олександр Петраков був ініціатором вибору домашнього стадіону у Лодзі і не помилився
Українські вболівальники створили домашню атмосферу для команди Петракова
Українські вболівальники створили домашню атмосферу для команди Петракова / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У другому матчі розіграшу Ліги націй підопічні Петракова розгромили збірну Вірменії з рахунком 3:0. Через військову агресію Росії українці змушені проводити свої домашні зустрічі у польському Лодзі.

Однак уболівальникам "синьо-жовтих" вдалося створити по-справжньому домашню атмосферу. Підтримати збірну України прийшло 12 тисяч уболівальників. Весь стадіон у Лодзі був синьо-жовтим від українських прапорів.

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Потужну підтримку уболівальників оцінив наставник збірної України Олександр Петраков. Саме у Лодзі збірна України U-20 під його керівництвом у 2019 році стала чемпіоном світу.

"І тренеру, і футболістам завжди добре грати, коли є вболівальники. Коли їх немає – це погано. Сьогодні атмосфера була просто чудова, ми грали як в Україні. Було правильне рішення погодитись грати в Лодзі, адже прийшов повний стадіон, наші співвітчизники. Люди раділи, я бачив їхні обличчя, вони дякують.

Усі хочуть додому, щоб скінчилася війна. Ми для цього працюємо, щоб вони раділи. Дякуємо нашим українцям, які підтримали нас. І в Україні всі дивилися гру по телевізору, всі горді з нашої країни. У нас йде війна... Це багато що означає для нас і для мене особисто", – сказав Петраков у коментарі каналу Футбол 1.

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Раніше ми розповідали, що під час матчу фанати збірної України показали креативний банер із зображенням російського фюрера та закликом зупинити війну. Глава окупантів Путін був поміщений усередину презерватива.

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Нагадаємо, що збірна України поки що йде без втрат у Лізі націй, очолюючи свою групу в Дивізіоні В. Наступний матч "синьо-жовті" також проведуть у Лодзі. 14 червня підопічні Петракова зіграють з Ірландією. Минула зустріч команд у Дубліні завершилася нашою мінімальною перемогою.

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