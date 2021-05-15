И не говорите, что спорт вне политики: футболисты Лестера поддержали Палестину

Сегодня в финале Кубка Англии Лестер обыграл Челси (1:0) и впервые в своей истории завоевал этот трофей. Таким образом, Лестер оформил полный комплект главных наград – к победам в чемпионате Англии и Кубке лиги добавил Кубок Англии
Празднуя победу, французский защитник Уэсли Фофана и английский хавбек Хамза Чоудури вынесли на поле флаг Палестины. В дальнейшем Чоудури накинул его на плечи в ожидании медали.
Напомним, в мае произошло крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта. Обе стороны ведут мощные обстрелы из ракет. Есть погибшие и раненные по обе стороны конфликта.
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Ранее мы писали, что поединок между Лестером и Саутгемптоном был остановлен, чтобы Уэсли Фофана, который соблюдает Рамадан, смог перекусить.