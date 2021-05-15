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И не говорите, что спорт вне политики: футболисты Лестера поддержали Палестину

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 мая, 22:46
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После финала Кубка Англии игроки Лестера Уэсли Фофана и Хамза Чоудури вышли на поле с флагом Палестины, так они поддержали палестинцев в конфликте с Израилем
Уэсли Фофана и Хамза Чоудури с флагом Палестины
Уэсли Фофана и Хамза Чоудури с флагом Палестины

Сегодня в финале Кубка Англии Лестер обыграл Челси (1:0) и впервые в своей истории завоевал этот трофей. Таким образом, Лестер оформил полный комплект главных наград – к победам в чемпионате Англии и Кубке лиги добавил Кубок Англии

Празднуя победу, французский защитник Уэсли Фофана и английский хавбек Хамза Чоудури вынесли на поле флаг Палестины. В дальнейшем Чоудури накинул его на плечи в ожидании медали.

Напомним, в мае произошло крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта. Обе стороны ведут мощные обстрелы из ракет. Есть погибшие и раненные по обе стороны конфликта.

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Ранее мы писали, что поединок между Лестером и Саутгемптоном был остановлен, чтобы Уэсли Фофана, который соблюдает Рамадан, смог перекусить.

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