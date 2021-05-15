І не кажіть, що спорт поза політикою: футболісти Лестера підтримали Палестину

Сьогодні у фіналі Кубка Англії Лестер обіграв Челсі (1:0) і вперше в своїй історії завоював цей трофей. Таким чином, Лестер оформив повний комплект головних нагород – до перемог в чемпіонаті Англії і Кубку ліги додав Кубок Англії
Святкуючи перемогу, французький захисник Уеслі Фофана та англійська хавбек Хамза Чоудурі винесли на поле прапор Палестини. Надалі Чоудурі накинув його на плечі в очікуванні медалі.
Нагадаємо, в травні відбулося найбільше з 2014 року загострення палестино-ізраїльського конфлікту. Обидві сторони ведуть потужні обстріли з ракет. Є загиблі і поранені з обох боків конфлікту.
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Раніше ми писали, що поєдинок між Лестером і Саутгемптоном був зупинений, щоб Уеслі Фофана, який дотримується Рамадан, зміг перекусити.