І не кажіть, що спорт поза політикою: футболісти Лестера підтримали Палестину

Після фіналу Кубка Англії гравці Лестера Уеслі Фофана і Хамза Чоудурі вийшли на поле з прапором Палестини, так вони підтримали палестинців в конфлікті з Ізраїлем

Уеслі Фофана і Хамза Чоудурі з прапором Палестини

Сьогодні у фіналі Кубка Англії Лестер обіграв Челсі (1:0) і вперше в своїй історії завоював цей трофей. Таким чином, Лестер оформив повний комплект головних нагород – до перемог в чемпіонаті Англії і Кубку ліги додав Кубок Англії

Святкуючи перемогу, французький захисник Уеслі Фофана та англійська хавбек Хамза Чоудурі винесли на поле прапор Палестини. Надалі Чоудурі накинув його на плечі в очікуванні медалі.

Нагадаємо, в травні відбулося найбільше з 2014 року загострення палестино-ізраїльського конфлікту. Обидві сторони ведуть потужні обстріли з ракет. Є загиблі і поранені з обох боків конфлікту.

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Раніше ми писали, що поєдинок між Лестером і Саутгемптоном був зупинений, щоб Уеслі Фофана, який дотримується Рамадан, зміг перекусити.