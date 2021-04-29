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И Месси не помог. Гранада не пустила Барселону на первое место в Примере

29 апреля, 22:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Барселона сенсационно проиграла Гранаде и потеряла возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Сегодня в Испании был сыгран перенесенный матч 31-го тура. Барселона принимала Гранаду. Победа выводила каталонцев на первое место в Примере.

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Поединок начался удачно для хозяев поля. Барса контролировала ситуацию и к середине первого тайма открыла счет. Это сделал Лионель Месси, который согласился на снижение зарплаты на 50 процентов.

Этот гол стал 26-м для Лионеля в чемпионате. К тому же, Гранада -17-й клуб, которому Месси забивал более 15 голов.

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Казалось, для каталонцев не будет проблемой взять три очка. Но после перерыва Гранада все перевернула с ног на голову. Сначала Мачис вышел один на один с тер Штегеном и сравнял счет. Наставник Барселоны Рональду Куман был уверен, что гол забит с офсайда и наговорил лишнего арбитру. За что получил красную карточку.

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А вскоре Гранада вышла вперед. Молина головой замкнул подачу в штрафную. Отыграться хозяева так и не смогли.

Барселона – Гранада – 1:2
Голы: Месси (23) – Мачис (63), Молина (79)

Поражение Барселоны повышает шансы Атлетико стать чемпионом. До конца чемпионата еще пять туров, а на титул претендуют четыре команды.

Турнирная таблица

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