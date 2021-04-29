І Мессі не допоміг. Гранада не пустила Барселону на перше місце в Прімері

Фото: REUTERS/Sergio Perez
Сьогодні в Іспанії був зіграний перенесений матч 31-го туру. Барселона приймала Гранаду. Перемога виводила каталонців на перше місце в Прімері.
Поєдинок розпочався вдало для господарів поля. Барса контролювала ситуацію і до середини першого тайму відкрила рахунок. Це зробив Ліонель Мессі, який погодився на зниження зарплати на 50 відсотків.
Цей гол став 26-м для Ліонеля в чемпіонаті. До того ж, Гранада -17-й клуб, якому Мессі забивав більше 15 голів.
Читайте також: Щоб ми так жили! Мессі за 7 млн доларів викупив цілий поверх в будинку
Здавалося, для каталонців не буде проблемою взяти три очки. Але після перерви Гранада все перевернула з ніг на голову. Спочатку Мачіс вийшов один на один з тер Штегеном і зрівняв рахунок. Наставник Барселони Рональду Куман був упевнений, що гол забитий з офсайду і наговорив зайвого арбітру. За що отримав червону картку.
А незабаром Гранада вийшла вперед. Моліна головою замкнув подачу в штрафний. Відігратися господарі так і не змогли.
В трендіЛуческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Барселона – Гранада – 1:2
Голи: Мессі (23) – Мачіс (63), Моліна (79)
Поразка Барселони підвищує шанси Атлетіко стати чемпіоном. До кінця чемпіонату ще п'ять турів, а на титул претендують чотири команди.
Турнірна таблиця