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І Мессі не допоміг. Гранада не пустила Барселону на перше місце в Прімері

29 квітня, 22:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Барселона сенсаційно програла Гранаді і втратила можливість очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Сьогодні в Іспанії був зіграний перенесений матч 31-го туру. Барселона приймала Гранаду. Перемога виводила каталонців на перше місце в Прімері.

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Поєдинок розпочався вдало для господарів поля. Барса контролювала ситуацію і до середини першого тайму відкрила рахунок. Це зробив Ліонель Мессі, який погодився на зниження зарплати на 50 відсотків.

Цей гол став 26-м для Ліонеля в чемпіонаті. До того ж, Гранада -17-й клуб, якому Мессі забивав більше 15 голів.

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Здавалося, для каталонців не буде проблемою взяти три очки. Але після перерви Гранада все перевернула з ніг на голову. Спочатку Мачіс вийшов один на один з тер Штегеном і зрівняв рахунок. Наставник Барселони Рональду Куман був упевнений, що гол забитий з офсайду і наговорив зайвого арбітру. За що отримав червону картку.

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А незабаром Гранада вийшла вперед. Моліна головою замкнув подачу в штрафний. Відігратися господарі так і не змогли.

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Мірча Луческу

Барселона – Гранада – 1:2
Голи: Мессі (23) – Мачіс (63), Моліна (79)

Поразка Барселони підвищує шанси Атлетіко стати чемпіоном. До кінця чемпіонату ще п'ять турів, а на титул претендують чотири команди.

Турнірна таблиця

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